Fasste Sepp Blatter Fussballerin an den Hintern?

Die amerikanische Fussballerin Hope Solo wirft dem ehemaligen Fifa-Boss Sepp Blatter vor, sie begrapscht zu haben. Dies hat sie bei einem Interview mit der portugiesischen Zeitung «Expresso» gesagt.

Ereignet haben soll sich der Vorfall an der Ballon d'Or-Gala in Zürich im Jahr 2013. Blatter habe ihr an den Hintern gefasst, bevor sie auf die Bühne gegangen sei, erklärte Solo gegenüber der Zeitung «Expresso». Also kurz bevor die beiden Abby Wambach ihre Auszeichnung verliehen. Die 36-jährige US-Torhüterin bestätigte den Vorwurf später auch der britischen Zeitung «The Guardian».

«Ich war schockiert und völlig von der Rolle», wird Solo Hope in den Medien zitiert. «In der Folge musste ich mich komplett zusammenreissen, um meiner Team-Kollegin die grösste Auszeichnung ihrer Karriere zu übergeben und mit ihr zu feiern.» Sepp Blatter seinerseits weise Solos Vorwurf der sexuellen Belästigung als «lächerlich» zurück, teilte sein Sprecher Thomas Renggli der «Blick»-Redaktion mit.

10. November 2017, 22:40

