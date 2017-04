Rückendeckung für Martin Schmidt

Mainz' Coach Martin Schmidt erhielt nach der 0:1-Niederlage beim SC Freiburg Rückendeckung. «Wir werden die Mechanismen des Geschäfts nicht bemühen. Martin Schmidt bleibt unser Trainer», erklärte Rouven Schröder, der Manager des abstiegsgefährdeten Bundesligisten.

Artikel zum Thema Mainz mit Trainer Schmidt weiter im Elend

«Wir werden das Ding durchziehen und in den verbleibenden sechs Spielen Vollgas geben», sagte Schröder. «Wir haben hundertprozentiges Vertrauen in den Trainer.»

Zuletzt kassierte Mainz in der Bundesliga fünf Niederlagen in Folge. In der Vorsaison erreichte der Klub unter Schmidt den 6. Rang und schaffte so erstmals den Vorstoss in die Gruppenphase der Europa League.

09. April 2017, 16:20

Artikel teilen