Kein guter Abend

Der EHC Saastal hat bei Genf/Servette II 3:4 (1:2, 1:1, 1:1) verloren. Damit verlieren die Oberwalliser weiter an Terrain.

Den guten Leistungen gegen Franches Montagens in der Meisterschaft und gegen Sitten im Cup folgte wieder eine ärgerliche Niederlage bei einem "Kleinen". Ein Sieg bei den achtplatzierten Genfer wäre geplant gewesen, jedoch kam es ganz anders an diesem nicht guten Abend. Und dies obwohl Luca Del Pedro Pera nach 21 Sekunden (!) bereits das 1:0 erzielt hatte. Michael Sartore brachte Saastal im Powerplay nochmals auf 2:3 heran (35.), aber in der 43. Minute trafen die Genfer erneut. Das dritte Saaser Tor durch Arrigo Burgener in der 57. Minute war bloss noch Resultatkosmetik.

Damit muss der Oberwalliser 1.-Ligist aufpassen, dass er den Kontakt zum Drittplatzierten St-Imier nicht frühzeitig verliert. Die Differenz beträgt inzwischen sieben Punkte.

09. Dezember 2017, 23:00

Artikel teilen