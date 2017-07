Oberwalliser Wettkampfschwimmer mit guten Leistungen

Für die vier qualifizierten Oberwalliser Wettkampfschwimmer Joelle Moritz (1999), Enja Kluser (2000) und Liz Konan (2001) vom OW88 und Alfons Brigger (1998) vom CNS Siders ist die laufende Schwimmsaison mit dem Saisonhöhepunkt der offenen Schweizer Meisterschaften in Romanshorn zu Ende gegangen.

451 Schwimmerinnen und Schwimmern der 62 teilnehmenden Vereine aus der ganzen Schweiz bestritten 1780 Einzelstarts. In jeder Disziplin waren zwischen 60 und 70 Athleten am Start. Für die drei Schwimmerinnen des Schwimmvereins Oberwallis 1988 (OW88) waren es jeweils fünf Rennen.

Die 16-jährige Liz Konan kam nach einer konstanten Saison mit sehr guten Resultaten und der Teilnahme am Jugendcup der RSR nicht ganz an ihre Bestzeiten heran, durfte sich jedoch über ihre sechs Qualifikationen aufgrund der strengen Limiten freuen und erreichte in allen Rennen ansprechende Zeiten. Im 50m-Delfinrennen kam sie am Sonntag trotz Regen und Kälte nahe an ihre Bestzeit heran.

Joelle Moritz gelang es nach einer zweimonatigen Verletzungspause, den Trainingsanschluss zu finden und überraschte in 50m Freistil als auch in 50m Brust mit einer neuen persönlichen Bestzeit, verpasste in 50m Freistil den A-Final der Junioren nur knapp und konnte sich gesamthaft drei Mal unter den schnellsten 20 rangieren.

Die 17 Jahre alte Enja Kluser schaffte in zwei ihrer fünf Rennen neue persönliche Bestzeiten. Auch sie verpasste den A-Final nur knapp, was ihr in 50m Rücken in der Kategorie Junioren den sehr guten 10. Schlussrang einbrachte.

Alfons Brigger vom Schwimmclub Siders ging sechs Mal an den Start. Persönliche Bestzeiten konnte er keine erreichen. Das Wochenende konnte er mit dem guten 19. Platz in 100m Rücken abschliessen. Hier fehlten ihm lediglich 67 Hundertstel um den Final B schwimmen zu können. Das 100m Delfinrennen beendete er auf dem 24. Rang.

pd / pan

02. Juli 2017, 17:35

