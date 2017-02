Sieg im letzten Spiel der Masterrunde

Knapp konnte sich der EHC Raron gegen den HC Martinach Red Ice durchsetzen. Durch einen Forfaitsieg für Martinach in der Partie gegen den HC Sitten, rangieren die Oberwalliser trotz Sieg nun auf Platz 4.

Nach einem guten und konzentrierten Start konnte der EHC Raron im ersten Drittel seine spielerischen Vorteile auch im Resultat ummünzen. Die Mannschaft ging verdient mit 3:1 in die Garderobe.

Im zweiten Drittel zeigte sich das Spiel ausgeglichener und die routinierten Spieler des HC Red Ice schafften es, das Spiel in ihre Richtung zu drehen. Die Mannschaft von Trainer Dario Andenmatten konnten den Schaden aber in Grenzen halten und ging mit 4:2 in die Garderobe.

Im letzten Drittel glichen zuerst die Gegner in kurzer Zeit zum 4:4 aus. Die Moral der Rarner war aber gross und sie gingen durch Flavio Schmid in der 55. Minute wieder in Führung. In der 57. Minute gelang Red Ice dann ein Shorthander, da die Spieler von Raron sich im Powerplay zu passiv verhielten. Doch neun Sekunden vor Schluss konnte Emanuel Lauber in einem Powerplay das Spiel noch zu Gunsten der Oberwalliser entscheiden.

Das Spiel, welches Martinach gegen Sitten gewonnen hatte, wurde just nach dem Spiel mit einem Forfait für Martinach gewertet, wodurch Red Ice den dritten Platz behalten konnte. Raron positioniert sich somit auf Platz 4. Am Samstag beginnen die Playoff-Viertelfinals mit dem Walliser Derby gegen den HC Sitten um 20.00 Uhr in Raron.

pd/map

09. Februar 2017, 12:12

