WM-Gold für Arnold und Steindl

Zum Abschluss der Skitourenrenn-WM in Alpago-Piancavallo (ITA) stand das Staffelrennen auf dem Programm. Das Schweizer Herren-Team um Iwan Arnold, Werner Marti, Yannick Ecoeur und Andreas Steindl sicherte sich vor Italien und Spanien die Gold-Medaille.

Am letzten Wettkampftag der diesjährigen Weltmeisterschaften im Skitourenrennen in Italien stand die Staffel auf dem Programm. Das SAC Swiss Team feierte zum Abschluss nochmals zwei Weltmeistertitel.



Weltmeisterlich unterwegs



Den Anfang beim vierköpfigen Schweizer Herren-Team machte der frisch gekürte Sprint-Weltmeister Iwan Arnold (Simplon Dorf ), der sich gleich an die Spitze setzte. Danach konnte sein Teamkollege Werner Marti (Grindelwald BE) den Vorsprung auf die zwölf anderen Teams weiter ausbauen. Als dritter Schweizer ging Yannick Ecoeur (Morgins) ins Rennen, bevor Andreas Steindl (Zermatt) zum letzten Lauf startete. Dem Zermatter gelang es, den Vorsprung bis ins Ziel zu verteidigen und so feierte das SAC Swiss Team einen weiteren Weltmeistertitel. Silber sicherte sich Italien, Bronze ging an Spanien.



Das Schweizer Frauen-Team um Séverine Pont-Combe (Mollens VD), Maude Mathys (Ollon VD) und Jennifer Fiechter (Leysin VD) startete gut ins Rennen. Leider verlor Séverine Pont-Combe, die den ersten Staffellauf bestritt, bei der Abfahrt einen Ski und büsste dadurch wertvolle Zeit auf die anderen Teams ein. Trotz Aufholjagd verpassten die Schweizerinnen das Podest am Schluss äusserst knapp und belegten den vierten Schlussrang. Den Titel gewann Frankreich, vor Spanien und Italien.



Emilie Farquet (Le Châble), Arno Lietha (Fideris GR) und Aurélien Gay-Farquet (Levron), die für das Schweizer Nachwuchs-Team an den Start gingen, zeigten ein hervorragendes Rennen und gewannen ebenfalls WM-Gold. Hinter ihnen platzierte sich Frankreich auf Rang 2. Italien sicherte sich die Bronze-Medaille.



Platz 2 für die Schweiz im Nationenklassement



Mit insgesamt acht Gold-, vier Silber- und sieben Bronze-Medaillen belegt das SAC Swiss Team Platz 2 im Nationenklassement. Das erfolgreichste Team ist Italien mit gesamthaft 28 Medaillen. Auf Platz 3 liegt Frankreich mit 15 Podestplätzen. Bernhard Hug, Chef Leistungssport Swiss Ski Mountaineering, zieht zum Abschluss der WM eine positive Bilanz: „Ich bin mit den Leistungen des Schweizer Teams sehr zufrieden. Die Athletinnen und Athleten haben sich während dieser sehr intensiven Zeit gegenseitig unterstützt und freuten sich miteinander über die Erfolge. Dieser Teamspirit hat dann auch geholfen, im heutigen Staffelrennen nochmals alle Kräfte zu mobilisieren. Dass wir die WM mit zwei weiteren Gold-Medaillen abschliessen können, rundet die starken Resultate der letzten sieben Tage hervorragend ab.“

pd / zen

02. März 2017, 19:18

