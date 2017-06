Starke Walliser Karatekas am Shotokan Karate Cup

Die Oberwalliser Kämpfer am Shotokan Cup in Thun. Foto: zvg

Am vergangenen Wochenende fand in Thun der alljährliche Shotokan Cup statt. Unter den fachkundigen Augen von Hans Müller Chef Instruktor des Japan Shotokan Karate Association Switzerland (JSKA) und Rikuta Koga Chef Instruktor des Shotokan Karate Do International Swiss Federation (SKISF) fanden sich rund 160 Karatekas aus der ganzen Schweiz in Thun ein um sich mit gleichgesinnten zu messen.

Es gab von Jung bis Alt viele spannende Kämpfe zu sehen. Das Oberwallis nahm mit drei SKISF Clubs DaiNi Brig, Yamato Gampel und Visp-Tärbinu daran teil. Sie konnten sehr gute Resultate verzeichnen und bewiesen ein Mal mehr, dass die Karatekas aus dem Wallis sich im nationalen Vergleich sehr gut schlagen.

pd/noa

21. Juni 2017, 19:06

