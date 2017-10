Torregen in Bürchen

Am Samstag starteten in Bürchen die Herren B der Oberwalliser Unihockey Meisterschaft in die Saison. Die Teams zeigten sich dabei in Torlaune. So konnten die Zuschauer in jeder Partie mindestens zehn Tore bejubeln.

UHC Pfynland II – UHC Traktor Glis 8:4 (4:3)

Die favorisierten Pfynländer taten sich lange schwer. Der Aufsteiger aus Glis zeigte eine hervorragende Partie. Doch im Verlaufe der zweiten Halbzeit fand Pfynland dann doch das Mittel, um Traktor Glis zu distanzieren und den ersten Saisonsieg einzufahren.



Ibex Grächen – Narvik Guards 9:1 (4:0)

Anders als den Traktoren erging es dem zweiten Aufsteiger Narvik Guards. Sie trafen mit Grächen auf ein Team, welches schnurschraks das Heft in die Hand nahm. Ibex Grächen zeigte sich in einer äusserst starken Frühform und sicherte sich die zwei Punkte auf beeindruckende Art und Weise.



Fletschi Cracks – UHC Traktor Glis 8:9 (2:4)

Von äusserster Spannung getragen war das Duell zwischen dem Absteiger Fletschi Cracks und dem Aufsteiger Traktor Glis. Bis zur allerletzten Sekunde war alles möglich und beide Teams verlangten sich alles ab. Am Ende feierte Glis den ersten Sieg bei den Herren B.



Blacknoselambs – UHC Pfynland II 5:8 (3:4)

Zum erweiterten Favoritenfeld in der Gruppe zählen die Blacknoselambs. Dies zeigten sie gegen den UHC Pfynland über weite Strecken. Doch auch in diesem Spiel zeigte der Topfavorit Pfynland, dass sie über die volle Matchdistanz die Nase vorne behalten. Sie sicherten sich damit das Punktemaximum.



KTV Glis – Ibex Grächen 2:9 (2:3)

Im zweiten Spiel lief es für Grächen lange Zeit nicht so einfach wie im Ersten. Der KTV Glis spielte äusserst aufsässig und effizient. Doch in der zweiten Halbzeit schaltete Grächen mindestens zwei Gänge höher. Sie kombinierten sich mit schönen Aktionen zum Sieg und zur Tabellenführung.



Fletschi Cracks – Narvik Guards 10:7 (5:4)

Das Spiel war von Beginn weg von der Offensive beider Mannschaften geprägt. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vielen Toren und eben soviel Spannung, an welchem die Zuschauer ihre Freude hatten. Am Ende setzten sich die Saaser Fletschi Cracks durch.



Blacknoselambs – KTV Glis 12:3 (4:0)

Mit einer äusserst soliden Teamleistung hielten sich die Blacknoselambs trotz viel Gegenwehr die Gliser auf Distanz. Am Ende feierten sie einen sicheren Sieg und reihten sich mit zwei Punkten zusammen mit den Fletschi Cracks und dem UHC Traktor Glis ins Mittelfeld der Tabelle. Die Gliser ihrerseits mussten zwei Niederlagen verdauen und stehen punktgleich mit den Narvik Guards am Tabellenende.

pd/noa

16. Oktober 2017, 09:08

Artikel teilen