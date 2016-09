270 Teilnehmende aus 25 Nationen am Start

Vom vergangenen Donnerstag bis am Samstag hat zum zweiten Mal die Ultra Tour Monte Rosa stattgefunden. Ein Ultra-Bergmarathon rund um das Monte-Rosa-Massiv. In der Ultra-Kategorie gewann der Italiener Simone Musazzi. Bei den Damen triumphierte Tatiana Locatelli aus Italien.

Organisiert wurde der Bergmarathon von Lizzy Hawker, der fünfmaligen Gewinnerin des Ultra Trail du Mont Blanc und dreifachen Gewinnerin des Zermatt Marathons.

Ergänzend zur dreitägigen Etappentour wurde dieses Jahr erstmals auch in der Ultra-Kategorie gestartet, in der die Teilnehmenden eine Strecke von 116 Kilometer an einem Stück zurücklegen. Die Tour startete am Donnerstag in Cervinia und führte über Gressoney und Macugnga nach Grächen. Insgesamt starteten rund 270 Läuferinnen und Läufer aus 25 Nationen. Das sind im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so viele Athletinnen und Athleten.

Ultra-Kategorie

Am Samstag kurz vor 6 Uhr traf der Gewinner Simone Musazzi aus Italien mit einer Gesamtzeit von 19 Std. 48 Min. 07 Sek. in Grächen ein. Auf dem zweiten Rang platzierte sich Fabio Cappelletti aus Italien (21:30:15) und auf dem dritten Rang Wim Bastiaens aus Belgien (21:52:28). In der Kategorie Damen erreichte Tatiana Locatelli aus Italien (24:48:48) als Gewinnerin das Ziel in Grächen, gefolgt von Gabriele Kenkenberg aus Deutschland (25:42:41) und Natalia Scott aus Polen (25:42:41) auf Platz zwei.

Dreitägige Etappentour

Die Gewinnerin der dreitägige Etapptentour ist Séverine Pont Combe aus der Schweiz mit einer Gesamtzeit von 17:29:04. Zweite wurde Ruth Charlotte Croft aus Neuseeland 18:31:22. Mit der drittbesten Zeit von 19:19:56 erreichte Nora Senn aus der Schweiz das Ziel. Bei den Läufern gewann Tirtha Tamang aus Nepal mit einer Laufzeit von 13:55:24, gefolgt von Seb Chaigneau aus Frankreich (14:25:51). Als Drittbester klassierte sich Anders Kartik Jensen aus Dänemark (16:46:03).

Kinderrennen zu Gunsten von Nepal

Anlässlich der Ultra Tour Monte Rosa fand in Grächen am Samstag zudem ein Kinderrennen zu Gunsten von Nepal statt. In der Kategorie (Kinder bis 7 Jahre) gewann Leana Ritler aus Grächen vor Noah Andenmatten aus Grächen und Lenny Walter aus Grächen das Rennen. In der Kategorie (Kinder 7 – 12 Jahre) platzierte sich Mischa Stuyts aus Belgien auf den ersten Platz, gefolgt von seiner Schwester Trista Stuyts und Jaris Ritler aus Grächen.

pd / pan

04. September 2016, 09:11

Artikel teilen