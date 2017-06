Visp-Eyholz 1 feiert ersten Sieg

In der dritten Runde der Kleinkaliber-Millimeter-Meisterschaften konnte das Oktett Visp-Eyholz 1 in der 1. Liga ein erstes Erfolgserlebnis verbuchen.

Das Oktett mit den Gebrüdern Pius und Hermann Ebener, Fernando Jeitziner, Nadine Locher-Henzen, Peter Furrer, Marco Jenelten, Alwin Henzen und Francis Pianzola steigerte sich von 1530 Punkten in der ersten und 1541 Punkten in der zweiten auf 1548 Punkte in der dritten Runde. Das reichte für einen Sieg gegen das neue Schlusslicht Plaffeien (1538 Punkte). Nadine Locher-Henzen, Pius Ebener und Peter Furrer kamen auf je 196 Punkte. Nur Roland Lengen von Visp-Eyholz 2 schoss noch einen Punkt mehr und freute sich über seine 197 Ringe. Nicht weniger als vier Oktette mit je 2 Punkten belegen die Tabellenränge 4 bis 7: Fribourg 2, Murten, Courcelon und Visp-Eyholz.

Briglina 1 schoss in der gesamten 1. Liga mit total 32 Teams das zweitbeste Resultat mit 1566 Punkten, was einem Einzeldurchschnitt von 195,75 Punkten entspricht. Damit liegen die Brigliner mit dem Punktemaximum an der Spitze vor Schmitten-Flamatt mit ebenfalls drei Siegen.

Über 1566 Punkte hätten sich auch die NLB-Schützenkollegen von Alexandra Lengen gefreut: Alexandra steigerte sich in jeder Runde um einen Zähler und sah auf ihrem Standblatt sehr gute 196 Punkte. Die 1553 Punkte von Bulle reichten aber gegen Lotzwil-Langenthal (1569 Punkte) nicht für einen Sieg.

2. Liga

Unnergoms 1 tat es den Vispern gleich und siegte knapp gegen Plaffeien mit 1521-1518 Punkten. Damit liegt ein erstes Punktepaar auf dem Gommer Konto. Staldenried 1 hat einige junge Schützen in die erste Mannschaft integriert, welche noch Zeit und Geduld brauchen. Arquebuse Genf war doch um 24 Punkte besser als die Feldschützen vom Riederberg.

3. Liga

Briglina 2 verlor nur um 3 Punkte gegen Marly (1522-1525 Punkte) und liegt jetzt auf Rang 3. In dieser kompakten Gruppe gibt es vier Teams mit je 4 Punkten und vier Teams mit je 2 Punkten.

Visp/Eyholz 2 und Zermatt teilten sich die Punkte brüderlich, was nach je 160 Schuss doch selten ist: 1534-1534 Punkte. Damit liegt Visp-Eyholz auf Rang 2 mit 5 Punkten hinter Leader Palézieux (6 Punkte), Zermatt im Mittelfeld mit 3 Punkten Savièse 1 gewann gegen Kerzers mit 1533-1525 Punkten und etablierte sich auf Platz 4.

Die KK-Schützen von Bürchen warten noch immer auf den ersten Sieg. 1505 Punkte reichten gegen die Urner (1539 Punkte) leider nicht. Auch Port-Valais sieht auf seinem Punktekonto noch immer eine blanke Null. Die Niederlage gegen Gerlafingen fiel doch sehr deutlich aus: 1483-1531. Dafür freute sich Mischabel-Matterhorn über sein erstes Punktepaar. Die 8 Schützen von Arquebuse Genf 3 hätten noch mindestens 5 zusätzliche Schüsse gebraucht, um die Oberwalliser zu überholen (1534- 1491)

4. Liga

Absteiger Leukergrund liegt zusammen mit Aigle nach drei Runden an der Spitze. Die Gegner von Penthalaz waren doch um 29 Punkte schwächer als die Oberwalliser. Savièse 2 wartet noch immer auf ein Erfolgserlebnis.

Ebenfalls an der Spitze liegt in der Gruppe16 die neu gegründete SG Glis, die gegen Grosswangen einen weiteren klaren Sieg feiert: 1540-1485 Punkten. Fast hätte es auch in der Direktbegegnung Reckingen-Tumig Herbriggen ein Unentschieden gegeben. Der allerletzte Schuss brachte den Vispertaler Schützen zwei glückliche Siegpunkte: 1460-1459 Punkte. In einem weiteren «Lokalduell» gewann Briglina 3 gegen Glis 2 knapp mit 1503-1497 Punkten. Unnergoms 2 mit jungen Tellensöhnen bezahlte Lehrgeld und unterlag L’Isle mit 1301-1489 Punkten. Auch die acht jungen Schützen von Mischabel-Matterhorn 2 darf man noch nicht an den aktuellen Resultaten messen, die Punkte blieben wenigstens im Wallis und gingen an St. Léonard (1475-1507 Punkte).

Die besten gemeldeten Einzelresultate (Maximum 200 Punkte)

199: Herbert Blatter (Briglina)

198: Martin Imhof (Briglina)

197: Roland Lengen (Visp/Eyholz); Fabian Zumstein , Markus Brix (Briglina)

196: Nadine Locher-Henzen , Peter Furrer, Pius Ebener (Visp(Eyholz); Daniel Dorsaz (Zermatt, 1. Runde)

195: Norbert Wyder, Romeo Zentriegen, Christian Imhof (SG Glis); Hermann Ebener, Marcel Bregy

(Visp-Eyholz); Roby Lochmatter, Raphael Julen (Zermatt, 1. und 2. Runde) usw. usw.

pd / pan

06. Juni 2017, 19:07

Artikel teilen