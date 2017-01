Chancen nicht genutzt

Das letzte Heimspiel vor den Playoffs gestaltete der HC Siders negativ. Er unterlag Uni Neuenburg nicht unverdient und vor nur 643 Zuschauern 1:3.

Ein erster Dämpfer kam früh, Siders lag schon nach 28 Sekunden in Rückstand. Verteidiger Marghitola schaffte dann aber in Überzahl den Ausgleich, 1:1, nach 8 Minuten hatten die Mittelwalliser alles wieder zurecht gebogen. Sie vergaben gute Chancen gegen solide und aufsässige Gäste, die nach 11 und 57 Minuten auf 3:1 erhöhten. Im Mitteldrittel verpasste der HC Siders eine doppelte Überzahlmöglichkeit, als es 1:2 stand.

Seine Masterrunde beendet Siders am Samstag in Düdingen, in den Playoff-Viertelfinals duelliert sich die Mannschaft entweder mit Neuenburg oder Düdingen.

31. Januar 2017, 22:30

