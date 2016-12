Wichtiger Sieg im Spitzenkampf

Die Ausgangslage für das Duell in der 9. Runde der 3. Liga zwischen den Lions und dem SC Laupen gestaltete sich sehr vielversprechend. Da drei Teams an der Tabellenspitze nur durch einen Punkt getrennt waren, konnte nur der Sieger weiterhin ganz vorne mitmischen. Der SC Laupen war die einzige Mannschaft, die den Vispern in der Vorrunde einen Nuller zufügen konnte.

Artikel zum Thema Knappe Auswärtsniederlage gegen den Leader

UHC Visper Lions – SC Laupen 9:3



Im Startdrittel wollte kein Team zu viel Risiko eingehen. Unter dem Motto «defense first» tasteten sich die beiden Gegner erst einmal ab. Im Laufe des ersten Drittels konnten sich dann beide Mannschaften gute Torchancen erspielen. Beide Torhüter vermochten ihre Farben abervor einem Rückstand zu bewahren. Dies sollte sich im Mitteldrittel ändern.

Die Lonzastädter kamen entschlossener aus der Kabine und eröffneten das Score durch Gruber und Kalbermatten. Die Berner schlugen aber gleich beim nächsten Angriff zurück und verkürzten. Eine Minute später war es Imthurn, der wieder vorlegen konnte. Doch auch hierauf hatte Laupen eine Antwort und konnte in Überzahl schnell wieder verkürzen.

Die Spielweise war nun ziemlich härter und von Emotionen geprägt. Die Visper spürten in dieser Phase, dass mehr möglich war. Sie konnten den Druck aufs gegnerische Tor verstärken und bis zur zweiten Pause durch Eggel und Gruber entscheidend auf 5:2 davonziehen.

Im Schlussdrittel liessen die Walliser hinten nichts mehr anbrennen. Mit viel Selbstvertrauen in der Offensive konnten die Lions durch Murmann, Wasmer und Eggel auf 8:2 erhöhen. Laupen scorte in der Schlussminute nochmals. Doch der Schlusspunkt gelang wiederum den Vispern durch Kalbermatten.

Für die Visper Lions spielten: Tor: Imboden Matthias (0 Tore, 0 Assist); Feldspieler: Anthamatten Martin (0/0), Karlen Luca (0/0), Gruber Jonas (2/1), Eggel Kevin (2/0), Wasmer Damian (1/4); In-Albon Julien (0/0), Heynen Sandro (0/0), Imthurn Marcel (1/0), Grünwald David (0/2), Kalbermatten Adrian (2/0); Ritz Luca (0/0), Heinzmann Yannik (0/0), Murmann Siméon (1/0), Zurbriggen Tobias (0/0), Zurbriggen Joris (0/0); Karlen Thomas (0/1)

pd / pmo

21. Dezember 2016, 20:42

Artikel teilen