Das SAC Swiss Team gewinnt am vierten WM-Tag in seiner Paradedisziplin dem Sprint sieben Medaillen. Iwan Arnold aus Simplon-Dorf heisst der frisch gekürte Weltmeister bei den Elite Herren.

Am Dienstag stand an der Skitourenrenn-WM mit dem Sprint die Paradedisziplin des SAC Swiss Team auf dem Programm. Und die Schweizer Athletinnen und Athleten demonstrierten auf beeindruckende Art und Weise, weshalb sie insbesondere in dieser Disziplin zu den stärksten Nationen gehören.

WM-Gold für Iwan Arnold

Vor einem Monat feierte Iwan Arnold (Simplon Dorf VS) seinen ersten Weltcuptitel im Sprint in Cambre d’Aze (FRA). Heute folgte für den 25-jährigen Oberwalliser mit dem Weltmeistertitel die Krönung. Arnold sicherte sich vor Anton Palzer (GER) und Oriol Cardona Coll (ESP) die Gold-Medaille. Mit Andreas Steindl (Zermatt VS) auf Platz 6 und Yannick Ecoeur (Morgins VS) auf Platz 8 liefen zwei weitere Schweizer Athleten in die Top Ten.

Bei den Damen zeigte die Espoir-Athletin Marianne Fatton (Dombresson NE) eine starke Leistung und sprintete hinter Claudia Galicia Cotrina (ESP) und Emelie Forsberg (SWE) auf Platz 3. Dies bedeutete gleichzeitig den WM-Titel in der Anschlusskategorie Espoirs. Nebst Fatton stand auch Déborah Chiarello (Guttet-Feschel VS) auf dem Espoirs-Podest. Sie gewann hinter Lena Bonnel (FRA) Bronze.

Aurélien Gay-Farquet doppelt nach

Nach den Erfolgen im Einzelrennen, gelang es dem Schweizer Nachwuchs den Schwung mit in den heutigen Wettkampftag zu nehmen. Nach WM-Gold im Einzelrennen, liess Aurélien Gay-Farquet (Levron VS) auch im Sprint alle hinter sich und gewann den Weltmeistertitel vor Alessandro Rossi (ITA). Dritter wurde der Amerikaner Quinn Simmons. Knapp am Podest vorbei lief Léo Besson (Fontenelle VS). Er belegte den vierten Schlussrang.

Bei den Kadettinnen feierte Caroline Ulrich (La-Tour-de-Peilz VD) bereits ihre zweite WM-Medaille innert drei Tagen. Sie sprintete hinter Justine Tonso (FRA) und Samantha Bertolina (ITA) auf Platz 3. Für die dritte Medaille im Schweizer Nachwuchsteam sorgte der Bündner Arno Lietha (Fideris). Er gewann hinter Nicolo Canclini (ITA) Silber. Bronze holte sich der Belgier Maximilien Drion. Ebenfalls in die Top Ten schaffte es Pierre Mettan (Evionnaz VS). Er erreichte Platz 10. Keine Podestplätze gab es bei den Schweizer Juniorinnen.

pd / zen

28. Februar 2017, 17:57

