St. Merez eröffnet Festlichkeiten

Anlässlich des Kirchenpatronatsfests St. Merez fiel am Sonntag in Naters der Startschuss zur 1000-Jahr-Feier. Die Jubiläumsfeierlichkeiten werden exakt ein Jahr dauern. Und enden mit einem dreitägigen Dorffest rund um St. Merez 2018.

Zuerst die St. Merez-Prozession und anschliessend das feierliche Hochamt im Pfarrgarten: Am Sonntagmorgen fiel in Naters der Startschuss zu den Feierlichkeiten rund um das 1000-jährige Bestehen von Gemeinde und Pfarrei. Im Anschluss an das Kirchenpatronatsfest verköstigten der Mütterverein, der St. Barbaraverein sowie der St. Jakobsverein die Festteilnehmer auf dem Kirchplatz.

Zahlreiche Events

Während den kommenden zwölf Monaten warten auf die Natischer Bevölkerung nun eine Reihe von Veranstaltungen. Auch eine eigens für das Jubiläum erstellte Broschüre liefert Einblicke in die tausendjährige Geschichte. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet die St. Merez-Feier 2018. Träger der 1000-Jahr-Feier sind die Pfarrei St. Mauritius, die Burgerschaft sowie die Munizipalgemeinde.

24. September 2017, 12:21

