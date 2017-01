300 Franken für Hinweise zu wild abgelagertem Sofa

Unbekannte haben vor wenigen Wochen ein Sofa und zahlreiche weitere Gegenstände unterhalb einer Varner Strasse deponiert. Die Gemeinde will das nicht auf sich sitzen lassen und hat eine Belohnung ausgesetzt.

Artikel zum Thema Illegale Pneudeponie spurlos verschwunden

Im November meldeten sich Spaziergänger bei der Gemeinde Varen und machten einen Hinweis wegen eines wild entsorgten Sofas. Sie waren unterhalb der Strasse Varen-Rumeling zwischen den Tunnels im Tobel Fliä auf eine cremefarbige Polstergruppe gestossen. Statt die gebrauchte Wohnzimmerliege sachgemäss zu entsorgen, wurde sie von ihren Besitzern kurzerhand über den Strassenrand gekippt. Bei der anschliessenden Aufräumaktion fanden Werkhofmitarbeiter weitere illegal entsorgte Gegenstände, die in den Hang geworfen wurden. Das Fazit der Aktion: Kissen, Hometrainer, bunte Kleiderbügel, Faxgerät, Schubkarre, Bürostuhl und diverse Eisen. Am Ende füllten die Gegenstände einen ganzen Anhänger.

Suche noch ohne Ergebnisse

Die Varner Gemeindeverwaltung lässt den Vorfall nicht auf sich sitzen. In der letzten Ausgabe der Gemeindezeitung «Varner Panorama», die kurz vor Weihnachten erschienen ist, hat sie eine Belohnung ausgesetzt. Für sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher oder den Verursachern werden 300 Franken ausbezahlt. Noch sei die Suche allerdings ergebnislos geblieben, erklärt Gilbert Loretan, Gemeindepräsident von Varen, auf Anfrage. «Wir probieren nun mal. Vielleicht kommt noch ein Hinweis», so Loretan. Es sei aber eher schwierig, da jemand die Entsorgung direkt hätte beobachten müssen. In Frage kommen laut Loretan zudem nicht nur Einwohner von Varen. «Es kann auch gut sein, dass Auswärtige am Werk waren.»

Busse bis zu 10'000 Franken

Loretan will die Aktion nicht an die grosse Glocke hängen. Solche illegalen Entsorgungen kämen schliesslich laufend vor. «Es gibt allerlei Kostgänger auf der Welt. Damit muss unsere Generation wohl leben», scherzt Loretan. «Diese Entsorgung war im Vergleich aber schon ein grober Fall, wenn man bedenkt, dass am Schluss ein voller Anhänger mit Möbeln zusammengekommen ist.» Fest steht, dass den Abfallsündern eine saftige Busse droht, die laut Loretan von 100 bis 10'000 Franken betragen kann. «Eine Busse soll schliesslich auch abschreckend wirken.» Darum scheinen sich die Abfallsünder indes kaum zu kümmern. «In einem anderen Fall hatten wir sogar bereits eine illegal entsorgte Waschmaschine.» Dabei könnten Elektrogeräte, bei denen der Kaufpreis jeweils auch die Entsorgungsgebühr enthält, gratis abgegeben werden.

pmo

11. Januar 2017, 07:00

Artikel teilen