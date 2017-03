335 Kilogramm Marihuana beschlagnahmt

Der Drogenfund des Grenzwachkorps in Martinach. Foto: zvg

Mitte Februar hat das Grenzwachkorps (GWK) einen Lastwagen in Martinach angehalten. Die mitgeführten Kisten enthielten eine grosse Menge Marihuana.

Am Morgen des 13. Februar zog das GWK in Martinach einen Lastwagen mit Mazedonischen Kennzeichen aus dem Verkehr. Bei der Durchsuchung des Anhängers entdeckten die Grenzwächter mehrere Holzkisten. In den Kisten befanden sich total 335 Kilogramm Marihuana. Die sichergestellten Drogen haben einen Verkaufswert von mehr als 3 Millionen Franken.

Der Lenker des Sattelschleppers, ein 29-jähriger Mazedonier, wurde in Untersuchungshaft gesetzt. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft führt die Kantonspolizei die Untersuchungen.

pd/noa

09. März 2017, 11:52

