4'281 Punkte beim Sieger

Traditioneller Weihnachtsjass in Guttet-Fescheö

Alle Jahre wieder, so auch in Guttet-Feschel. Dort hat am vergangenen Sonntag das traditionelle Weihnachtsjassen der Gemeinde statt gefunden.

Den ersten Rang belegte in diesem Jahr Kuonen Jan mit insgesamt 4281 Punkten vor Piazza Andrea, die 153 Punkte weniger erspielte. Auf dem dritten Rang platzierte sich Klingenberg Peter aus Biel, welche 4076 Punkte erspielte. Am Weihnachtsjass nahmen 20 Einwohner der Gemeinde teil.



Der Unterschied vom ersten zum letzten auf der Rangliste aufgeführten Jasser betrug nicht weniger als 984 Punkte. Wenn auch das Jassen im Vordergrund stand, wurde an diesem Nachmittag das gemütlichem Beisammensein und die Kameradschaft ebenfalls gepflegt.



pd/noa

26. Dezember 2016, 08:59

