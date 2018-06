In Steg verbindet die Musik Generationen

Krönender Abschluss. Die MG Weisshorn aus Randa schloss den Festumzug am Samstag ab. Foto: Walliser Bote

Gast. Die MG Sigigen aus dem Kanton Luzern war eine der Gast-Musikgesellschaften am heutigen Tag. Foto: Walliser Bote

Dieses Wochenende steht in Steg die Musik im Vordergrund. Die Musikgesellschaft «Benken» hat zum 4. Mal zum grossen Fest der Musik eingeladen.

Am frühen Samstagnachmittag begrüsste OK-Präsident Pierre-Alain Grichting die zahlreich erschienenen Gäste in Steg und hob das Motto der 83. Ausführung der Oberwalliser Musikfests «Verbindet Generationen» hervor. «Es sind zwar die Attribute Kraft, Mut und Leidenschaft, welche die Menschen im Wallis ausmachen – doch nur die Musik verbinde die Generationen dauerhaft miteinander.»

Bereits kurz vor 10 Uhr begann der Anlass mit den Saalkonzerten in Steg und Gampel. Im Gegensatz zu den Vorjahren wird heuer auf die Bewertung jener Konzerte verzichtet. Die Jury wird jeder Musikgesellschaft hingegen einen Bericht abgeben. Es gäbe zwar gemischte Reaktionen zu diesem Entscheid, sagte OMV-Präsident Philipp Loretan im Vorfeld der Veranstaltung, aber «die Musikgesellschaften sollen sich aufgrund der Juryberichte weiterentwickeln können und ihre Schwachpunkte verbessern.»

Um 16.30 Uhr begann der offizielle Festakt mit Ansprachen des OK-Präsidenten Pierre-Alain Grichting, des Gemeindepräsidenten von Steg-Hohtenn Philipp Schnyder und Philipp Loretans. Während den Reden fanden die Gesamtspiele und die Fahnenübergabe feierlich statt. Das Wetter spielte einigermassen mit: Es war sonnig und warm mit Temperaturen bis 26 Grad. Nur selten versteckte sich die Sonne hinter der lichten Wolkendecke, bevor sie wieder herausschien.

Am frühen Abend nun finden im Festzelt Unterhaltungskonzerte statt. Nach der Rangverkündigung um 22.00 Uhr werden «Z'Hansrüedi Endfrenz» den Zuschauern einheizen. Morgen Sonntag werden sich in einer zweite Tranche 25 Musikgesellschaften in Steg einfinden und ihr Bestes geben.

Der offizielle Teil am Sonntag beginnt früher als in vergangenen Jahren. Bereits um 10.30 Uhr fängt der Festakt wieder an – ebenfalls mit Ansprachen, Gesamtspielen und dem Fahnengruss. Um 11.00 wird der Festumzug beginnen. Für morgen Sonntag sind Temperaturen von bis zu 29 Grad bei schwach bewölktem Wetter vorhergesagt.

09. Juni 2018, 18:57

