17'876 Betten im Wallis

Das Zimmervermittlungsportal Airbnb hat sein Angebot in der Schweiz in den letzten zwei Jahren verdreifacht auf aktuell 64'000 Betten. Das geht aus der jüngsten Erhebung des Walliser Tourismusobservatoriums hervor, wie die «Ostschweiz am Sonntag» und die «Zentralschweiz am Sonntag» berichten.

Im Wallis etwa, wo sich ein Grossteil der auf der Plattform angebotenen Betten befindet, ist die Zahl von rund 4000 auf 17'876 Betten gestiegen.

Die Vermietung werde zudem zunehmend gewerbemässig betrieben. Heute habe in der Schweiz jeder vierte Vermieter mehr als zwei Objekte ausgeschrieben. Vor zweieinhalb Jahren lag dieser Anteil noch bei fünf Prozent.

09. April 2017, 18:30

