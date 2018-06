Eringerdamen nehmen die Belalp in Beschlag

Zahlreiche Zuschauer haben am Samstag anlässlich der Aufalpung und dem anschliessenden Stechfest den Weg auf die «Chiematte» auf der Belalp gefunden.

Nach der Segnung der Tiere und dem Feldgottesdienst boten die aufgealpten Eringerkühe einer grossen Zuschauerzahl ausdauernde und spannende Kämpfe. Die zahlreichen Schwünge auf der «Chiematte» wurden sodann auch von den anwesenden Eringerzüchtern und den Rabatteuren gespannt mitverfolgt.

Wie Belalp Tourismus in einer Mitteilung schreibt, wird die Alpkönigin nach der Alpabfahrt am 15. September in Blatten gekrönt. Bis die Anführerin in der Gruppe ausgemacht ist, werden während den Sommermonaten noch zahlreiche Duelle auf den Alpweiden nötig sein.

10. Juni 2018, 10:51

