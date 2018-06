Die «Alpenrose» blüht wie eh und je

Mit einer stimmungsvollen Jubiläumsfeier beging die Musikgesellschaft «Alpenrose» Albinen am vergangenen Samstag ihren 60. Geburtstag. Mit waren auch die Musikgesellschaften «Konkordia» Varen, «Gemmi» Leukerbad, sowie des Tambourenvereins «Edelweiss» aus Erschmatt.

Der feierliche Einmarsch der Vereine, der Ehrenwein und ein klangvolles Gesamtspiel auf dem Sportplatz unter dem Stab von «Alpenrose»-Dirigent Rudolf Hermann bildeten den Auftakt zum Jubiläumsfest. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher stellten sich mit ein in den grossen Reigen der Gratulierenden.

Vereinspräsidentin Samantha Mathieu erinnerte in ihrer Begrüssungsansprache an die verdienten «Alpenrose»-Initianten Eduard Hermann, Kaspar Mathieu, Willi Grand, Werner Gottet und Xavier Hermann, deren Mut und Kraft die Gründung der Musikgesellschaft im August 1958 zu verdanken sei. Dank zollte sie auch den Musikantinnen und Musikanten, den Helferinnen und Helfer sowie den Gönnern, welche über all die Jahre den Verein in Schwung hielten und für unzählige Auftritte und viele schöne, unvergessliche Anlässe sorgten.

Die Glückwünsche der Gemeinde und der Bevölkerung überbrachte Gemeindepräsident Beat Jost, der der «Alpenrose» für die Bereicherung des Dorflebens dankte und für Engagement des Vereins Lob und Anerkennung aussprach. Mit den Konzertdarbietungen der Vereine im Festzelt und der Tanzmusik der «Sterntaler» klang die Jubiläumsfeier weiter bis spät in die Nacht hinein.

pd/msu

27. Juni 2018, 08:22

