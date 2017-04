Sinkende Arbeitslosenquote im Wallis

Ende März 2017 waren im Wallis 6671 Arbeitslose registriert. Das sind 1262 Personen weniger als im Februar. Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,7 Prozent auf 3,9 Prozent gesunken. Im Oberwallis sank die Quote auf 1,5 Prozent.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit sei in den meisten Berufsgruppen spürbar und nicht nur in den saisonalen Branchen gewesen, so hält der Kanton in einer Mitteilung fest.

Im Oberwallis ist die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozentpunkte auf 1,5 Prozent gesunken. Im März 2017 waren im Oberwallis 632 Arbeitslose in den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) gemeldet. Das waren 133 Personen weniger als noch im Monat davor.

Schweizweit wurde im Kanton Wallis der stärkste Rückgang der Arbeitslosigkeit, welche sich in allen Regionen des Kantons und in beinah allen Berufsgruppen verminderte, registriert. Der stärkste Rückgang wurde im Baugewerbe festgestellt, dies aufgrund der Wiederaufnahme der Arbeit nach der Winterpause. Ebenso konnten die Arbeiten in der Landwirtschaft wieder aufgenommen werden.

Der von Experten angekündigte wirtschaftliche Aufschwung beginne sich nun abzuzeichnen, heisst es seitens des Kantons weiter. Der Aufschwung zeige sich durch die gemeldeten Investitionen von Lonza im Oberwallis, von Micarna in der Region Siders sowie in der Eröffnung eines Sterilisationszentrums in der Region Martinach.

pd / pan

07. April 2017, 08:21

Artikel teilen