Auf Schnee folgt Eiseskälte

Bis Sonntag fällt mit Schwerpunkt entlang der Alpen immer wieder Schnee. Im Flachland wird etwa vier bis zehn Zentimeter erwartet, entlang der Alpen sind es etwa 15 bis 40 Zentimeter. Ab Sonntag folgt eine ganze Serie von Eistagen mit teils deutlich unter 0 Grad.

In der Nacht auf heute ist die Schweiz von einer Kaltfront mit teils stürmischen Winden überquert worden, bis zum Morgen sank die Schneefallgrenze bis ins Flachland. Bis Sonntag fällt nun bei nordwestlichen Höhenwinden mit Schwerpunkt entlang der Alpen immer wieder Schnee, da sich hier die Feuchtigkeit staut.

Vor allem in der Nacht auf Samstag und morgen Vormittag gibt es auch im Flachland wiederholt Schnee. Die Strassen sind so teilweise schneebedeckt und damit rutschig. Entlang der Alpen fällt mit Nordstau etwa 15 bis 40 Zentimeter Schnee. Entsprechend dürfte sich in den Bergen die Lawinengefahr verschärfen, da mit zügigen Nordwestwinden weiterhin auch mit Schneeverwehungen gerechnet werden muss.

Danach gibt es ab Sonntag eine ganze Serie von Eistagen mit teils deutlich unter 0 Grad. Ab Montag dürften die Temperaturen im Flachland nur noch zwischen etwa -6 und -3 Grad liegen, am Morgen sind teils unter -10 Grad zu erwarten. Damit dürften viele Weiher und kleinere Seen zufrieren. Die Kälte dauert bis mindestens dem Wochenende, vielleicht auch länger.

13. Januar 2017, 14:04

