BASF erhöht Lohnsumme für Schweizer Standorte um 0,8 Prozent

Lohnrunde 2017 | Leichte Erhöhung der Gehälter für Angestellte in Monthey

Auch BASF-Mitarbeiter in Monthey profitieren von einer Lohnerhöhung. Foto:

Der deutsche Chemiekonzern BASF erhöht an fünf Schweizer Standorten die Lohnsumme für 2017 um 0,8 Prozent. Eingesetzt werden die zusätzlichen Mittel für individuelle Lohnerhöhungen und Bonuskomponenten.

Mit der Personalvertretung sei vereinbart worden, die Basis-Salärsumme rückwirkend per 1. Januar anzuheben, teilte BASF am Dienstag mit. Die Verhandlungen betrafen die Standorte Basel, Kaisten AG, Monthey VS, Schweizerhalle BL und Zürich.

Am Standort Monthey beschäftigt die BASF-Gruppe 350 Mitarbeitende, weltweit 112 000 Angestellte. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 70 Milliarden Euro.

24. Januar 2017, 14:13

