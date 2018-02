Beim Skifahren tödlich verunfallter Knabe nahm an Skilager teil

Der verstorbene Junge war anlässlich eines Skilagers in Anzère. (Symbolbild) Foto: Keystone

Der tödliche Skiunfall eines 13-Jährigen im Walliser Skigebiet von Anzère ist im Rahmen eines Skilagers passiert. Der Jugendliche sei gut ausgerüstet gewesen, teilte das Waadtländer Erziehungsdepartement am Montag mit.

Der Skiunfall geschah am Donnerstagnachmittag im Snow Park von Anzère. Der Schüler nahm an einem Skilager der Sekundarschule von Coppet - Terre Sainte teil. Er habe einen Helm getragen und sei mit gutem Material ausgerüstet gewesen, heisst es in einer Mitteilung des Waadtländer Erziehungsdepartements.

Der Jugendliche habe offenbar zu viel Fahrt aufgenommen und sei über eine Wölbung geflogen, bevor er kopfvoran gestürzt sei. Die Rettungskräfte eilten sofort zu Hilfe und transportierten den schwer verletzten Schüler mit einem Helikopter zuerst ins Spital von Sitten und anschliessend ins Genfer Universitätsspital. Dort starb er am Freitagabend.

Die Walliser Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung, um die genauen Umstände des Unfalls zu untersuchen. Die Vorsteherin des Waadtländer Erziehungsdepartements, Cesla Amarelle (SP), sprach den Eltern des verstorbenen Schülers ihr Beileid aus.

Die Mitschüler und Lehrer der betroffenen Schule erhielten psychologische Unterstützung. Das Erziehungsdepartement betont, dass das Skilager von einer ordnungsgemäss ausgebildeten Skilehrerin begleitet worden sei.

