Bereit für die Gastronomie

Am Montagvormittag haben 15 Absolventen der Integrationsvorlehre RIESCO von Hotel Gastro formation Schweiz ihre Zertifikate in Brig entgegengenommen. Dieser Lehrgang richtet sich an Sozialhilfeempfänger, welche eine berufliche Laufbahn in der Gastronomie anstreben.

Unter den Gästen befand sich auch die Staatsrätin und Vorsteherin des Departements für Gesundheit, Soziales und Kultur, Esther Waeber-Kalbermatten. Diese gratulierte den Absolventen und wünschte viel Kraft und Durchhaltevermögen bei der Arbeitssuche. Man darf zuversichtlich sein, hat doch bereits rund die Hälfte der Lehrgangsabsolventen eine Arbeitsstelle in der Gastronomie gefunden. Die restlichen werden im Rahmen des Konzeptes nachbetreut und erhalten bis fünf Monate nach Lehrgangsschluss eine regelmässige Betreuung und Unterstützung beim Verfassen der Bewerbungen und bei der Arbeitssuche.

«Wenn der Vater nicht arbeitet, wird das Kind vermutlich auch nicht arbeiten», so eine eritreische Weisheit. Stellvertretend für die Lehrgangsabsolventen sprach Gheberekristos Tsegay. Er wies auf die Wichtigkeit hin, möglichst schnell eine Arbeit zu finden, um selbständig zu werden, gerade um ein gutes Beispiel für die Kinder zu sein. Weiter konnte Gheberekristos feststellen, dass eine Arbeitssuche ohne Ausbildung und Erfahrung fast ein Ding der Unmöglichkeit sei. RIESCO ermögliche diese Ausbildung.

Heinz Gerig, Leiter Basisqualifikation Hotel Gastro formation Schweiz, begann mit dem eindrucksvollen aber ehrlichen Satz: «Der Schweizer Arbeitsmarkt hat nicht auf euch gewartet. Ihr müsst besser sein als die anderen und euch mit euren erworbenen Fähigkeiten gut positionieren. Wir können nicht beeinflussen, woher der Wind kommt, wir können aber die Segel richtig setzen, um vorwärts zu kommen.» Den Absolventen wurde neben dem Zertifikat als Erinnerung an den Lehrgang ein Miniatur-Melkstuhl überreicht, als Symbol dafür, dass das Gelernte ihnen eine zusätzliche Stütze sein mag.

