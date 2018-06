Bergsteiger stürzt am Matterhorn in den Tod

Im Aufstieg zum Matterhorn hat am Freitag ein Alpinist sein Leben verloren. Foto: zvg

Im Aufstieg zum Matterhorn hat am Freitag ein Berggänger sein Leben verloren. Als letzter einer Dreierseilschaft kam er zu Fall und stürzte ins Sicherungsseil und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Zum Unfall kam es am Freitagmorgen in der Früh, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Eine Dreier-Seilschaft befand sich im Aufstieg über den Furggengrat auf den Gipfel des Matterhorns. Auf einer Höhe von zirka 3800 m über Meer kam der Letzte der Seilschaft aus unbekannten Gründen zu Fall. Der Sturz konnte durch die Bergkameraden mittels des Sicherungsseils aufgefangen werden.

Seine Begleiter alarmierten in der Folge die Rettungskräfte. Diese konnten trotz eingeleiteter Reanimation nur noch den Tod des Alpinisten feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen ausländischen Bergsteiger. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

zen

16. Juni 2018, 09:37

