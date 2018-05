«Bienvenida» für Praktikanten aus Paraguay

Das Walliser Know-how in Sachen Käseherstellung ist in Übersee gefragt. Der Gutsbetrieb von Châteauneuf der Dienststelle für Landwirtschaft hat drei paraguayische Praktikanten für eine Ausbildung in der auf Handarbeit beruhenden Käseherstellung aufgenommen.

In Begleitung der paraguayischen Botschafterin in der Schweiz, Liliane Lebron-Wenger, sind die drei Praktikanten aus Paraguay am Montag auf dem Gutsbetrieb von Châteauneuf empfangen worden, wo sie bei der Käserei der Dienststelle für Landwirtschaft einen Kurs für Alpkäser besuchen werden.

Zwischen dem 16. Juni und dem 28. September absolvieren sie dann ihr Praktikum auf den Walliser Alpen Serin, Flore und Chandolin. Die paraguayischen Käser können sich so mit den Herstellungsmethoden von Alpkäse, dem Melken, den Qualitätskontrollen von Milch sowie der Beweidung vertraut machen.

Diese Ausbildung wurde dank der Unterstützung der Botschafterin von Paraguay S. E. Liliane Lebron-Wenger und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit des Departements für auswärtige Angelegenheiten ermöglicht.

28. Mai 2018, 15:25

