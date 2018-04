Schwerer Arbeitsunfall in Birgisch

Unfall. Am Dienstagnachmittag zog sich in Birgisch ein 66-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall mit einem Traktor schwere Verletzungen zu. Foto: zvg

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf einer Wiese in Birgisch ein Arbeitsunfall mit einem Traktor. Wie die Kantonspolizei mitteilt, wurde dabei ein 66-jähriger Berner mit Wohnsitz in der Region schwer verletzt.

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei war der 66-Jährige damit beschäftigt, mit einem Traktor auf einer Wiese, am Orte genannt «Ägerten», Granulat-Dünger zu verteilen.

Aus noch ungeklärten Gründen kippte der Traktor im steilen Gelände, überschlug sich und kam auf der rechten Fahrezeugseite zum Stillstand. Der Lenker wurde in der Folge von einer Wandergruppe unterhalb des Traktors aufgefunden.

Schwer verletzt wurde das Opfer mit einem Helikopter der Air Zermatt ins Berner Inselspital überflogen.

11. April 2018, 14:15

