Briger SP-Grossratsliste komplett

Der Vorstand der SP Bezirk Brig ist beauftragt worden, die Grossrats-Kandidatenliste bis zur Listenhinterlegung allenfalls zu ergänzen. Nun ist die Liste komplett: Barbara Eyer Jaggy tritt zusätzlich auf der Grossratsliste an, Simon Gerber verstärkt die Suppleantenliste.

Dossier zum Thema Grossratswahlen 2017

Die Natischerin Barbara Eyer Jaggy wohnt in Gamsen. Sie ist HR-Fachfrau und hat sich vorab in der Oberwalliser Kulturszene einen Namen gemacht. Sie ist verheiratet mit Beat Jaggy.

Simon Gerber studiert am Kollegium Brig und wohnt in Naters. Der 20-Jährige will mit seiner Kandidatur der Jugend eine Stimme geben. Damit stellen sich im Bezirk Brig auf der Liste der SP, Grüne und Unabhängige acht Frauen und sechs Männer zur Wahl. Ziel dieser Liste ist der Erhalt der beiden Grossratssitze.

pd/map

30. Januar 2017, 13:58

Artikel teilen