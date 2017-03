Bündner will Walliser Nummernschild-Rekord toppen

Autokennzeichen | Regierung will «GR 1» nicht verkaufen

Ein Nummernhändler aus Graubünden will den Walliser Rekord um «VS 1» toppen. Foto: Montage 1815.ch

Für 160'100 Franken hat der Unternehmer Otto Ruppen vergangene Woche das Nummernschild «VS 1» ersteigert –Schweizer Rekord! Der Bündner Nummernhändler Andrea Nussio will diesen nun toppen.

«Ich biete dem Kanton 161'100 Franken für das Kennzeichen 'GR 1'», bestätigt der Churer Nussio in der «südostschweiz». Gleichzeitig biete er mindestens 100'000 Franken für «GR 2». «Der Kanton hat einmal gesagt, er würde die Nummer 1 verkaufen, wenn ein finanziell interessantes Angebot vorläge», erklärt er weiter. «Ich habe meine Offerte vorgelegt. Jetzt liegt es an der Regierung, was sie daraus macht.»

Laut «Blick»-Recherchen lässt sich die Bündner Regierung davon allerdings nicht beeindrucken: «Die Nummernschilder 'GR 1' und 'GR 2', die schon immer im Eigentum des Kantons standen, sind unverkäuflich», so der Bündner Justizdirektor Christian Rathgeb.

«GR 1» und «GR 2» sind die letzten beiden einstelligen Autonummer, die laut «südostschweiz» noch im Besitz des Kantons sind und von diesem verkauft werden könnten. Nummernhändler Nussio selbst besitzt übrigens bereits die Nummern 3, 4, 5, 7 und 8. Hinausgeworfenes Geld für ein unsinniges Statussymbol sind die besonderen Kennzeichen für ihn nicht: «Sie sind eher eine ungewöhnliche Geldanlage.»

Das Geschäftsmodell Autonummern haben in den vergangenen Jahren die meisten Kantone entdeckt. Einzig Zug verzichtet darauf, tiefe oder spezielle Zahlen zu Geld zu machen.

22. März 2017, 14:54

