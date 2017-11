Neue Strukturen bei der CSPO

Zum letzten Mal in der Geschichte der CSPO hat am Donnerstag in Brig der Parteikongress stattgefunden. Im Zuge der Neustrukturierung der Partei werden neu jährlich vier Parteiversammlungen die bisherigen Veranstaltungen des Parteirats ersetzen.

Im Mittelpunkt des Parteikongresses standen denn auch die Vorstellung und die Genehmigung der neuen Statuten und des Finanzreglementes durch die Mitglieder. Anschliessend kam es zu Neuwahlen. Insgesamt 19 Personen gehören zukünftig dem Parteivorstand an.

Die neuen Statuten sehen den Parteivorstand, den Leitenden Ausschuss, eine Geschäftsstelle mit einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin, eine Revisionsstelle sowie die Bildung von Kommissionen vor.

Die neue Parteistruktur wird am 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Die Geschäftsstelle soll im Laufe des ersten Quartals 2018 funktionieren. Alex Schwestermann steht der CSPO als Präsident vor. Thomas Egger wird neu Vizepräsident. Diego Clausen fungiert als Fraktionschef, Julia Blöchlinger als Finanzchefin, Cornelius Imboden als Kommunikationschef.

pd / pan

10. November 2017, 09:42

