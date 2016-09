CVP Agarn mit Zweierliste

Mit dem bisherigen Gemeinderat Rinaldo Karlen und Nicolas Murmann steigt die CVP-Ortspartei Agarn mit zwei Kandidaten in den Wahlkampf für die Gemeinderatswahlen in Agarn.

Die CVP Ortspartei hat am vergangenen Donnerstag, den 15. September 2016, die Nominierung für die kommenden Gemeinde-, Burger- und Richterwahlen vorgenommen. Der bisherige Gemeindrat Rinaldo Karlen stellt sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Mit Nicolas Murmann konnte die CVP-Ortspartei neu einen jungen, dynamischen Mann verpflichten.

Peter Grand stellt sich für weitere vier Jahre für den Burgerrat zur Verfügung. Bei den Richter- und Vizerichterwahlen gilt es in Agarn beide Ämter neu zu besetzen. Paul Jenelten erklärte sich bereit für das Vizerichteramt zu kandidieren.

Nachdem in den letzten zwei Perioden in Agarn stille Wahlen durchgeführt wurden, erhält die Bevölkerung von Agarn in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, Wahlen durchführen zu können. Der CVP Agarn ist es gelungen sehr gute und ausgewiesene Kandidaten nominieren, die sich für die Belange der Gemeinde bestens einsetzen werden.

pd / zen

16. September 2016, 17:20

