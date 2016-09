CVP in Staldenried mit Zweierliste

​Für die anstehenden Gemeinderatswahlen im Oktober 2016 schickt die CVP Staldenried zwei Kandidaten in den Wahlkampf. Sie wurden am Sonntag vorgestellt.

Am Sonntagvormittag wurden an der CVP-Nominationsversammlung in Staldenried zwei Kandidaten für die Gemeinderatswahlen präsentiert. Nebst dem amtierenden Gemeinderat Ivo Abgottspon stellt sich neu Elmar Furrer als Kandidat zur Verfügung. Die CVP wolle mit ihrer Zweierliste die bisherigen Sitze halten, heisst es in einer Mitteilung. Für das Amt des Vizerichters stellt sich zudem Albert Abgottspon zur Wiederwahl.

pd / pmo

18. September 2016, 14:13

