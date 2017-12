Damien D. aus Vétroz seit Mittwoch verschwunden

Seit Mittwochabend wird Damien D. aus Vétroz vermisst. Die Polizei ist auf der Suche nach Personen, die Hinweise zu seinem Verbleib machen können.

Am Mittwoch, 20. Dezember, um 22:00 Uhr, verliess Damien D., geboren am 12. April 1993, einen «öffentlichen Betrieb», wie es in der Medienmitteilung der Walliser Kantonspolizei heisst, in Botza in der Gemeinde Vétroz. Er verliess den Ort in unbekannte Richtung. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen.

Damien D. ist 180 cm gross, 80 bis 90 Kilogramm schwer und von athletischem Körperbau. Er hat kurze, dunkle gewellte Haare, grau-grüne Augen und ist mit einem dunkelblauen T-Shirt mit weisser Aufschrift bekleidet. Zudem trägt er oft eine schwarze Baseball-Mütze. Sachdienliche Hinweise zu seinem Verbleib sind an die Einsatzzentrale der Kantonspolizei unter der Telefonnummer 027 326 56 56 zu richten.

pd/map

24. Dezember 2017, 15:21

