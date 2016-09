«Demokratisches Goms» mit Dreierliste

Die Bürgerbewegung «Demokratisches Goms» tritt in der neuen Gemeinde Goms mit Karolin Wirthner, Leo Garbely und Roman Bernegger zu den Gemeinderatswahlen vom 16. Oktober an.

Dossier zum Thema Gemeinderatswahlen 2016

Mit der am Montag hinterlegten Gemeinderatsliste will das «Demokratische Goms» ermöglichen, dass in der neuen Gemeinde Goms «echte Wahlen» stattfänden und die Demokratie zum Tragen komme, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf der Dreierliste treten Karolin Wirthner, Leo Garbely und Roman Bernegger zur Wahl an.

Karolin Wirthner aus Blitzingen ist Konservatorin/Restauratorin, Bio-Bäuerin, Co-Bewirtschafterin des Weiler Ammern und unter anderem Präsidentin der Vereinigung «Inns Goms – Initiative für eine Zukunft mit Zukunft». Alt- Gemeinderat und Schreiner Leo Garbely aus Reckingen-Gluringen hat sich neben vielen anderen Engagements zuletzt mit der «IG Bächi» gegen die geplante Lawinendammerhöhung zur Wehr gesetzt. Derzeit unterstützt er aktiv die Bestrebungen einer Elternbewegung, dass sowohl der Mittagstisch in der Schule wie auch das Mittagessen zuhause mit einer guten Transportlösung möglich bleiben. Roman Bernegger aus Münster-Geschinen hat vor mehr als 20 Jahren die NOVENA Frischteigwarenproduktion in Ulrichen gegründet und zu einem bis heute erfolgreichen Betrieb mit 15 Mitarbeitenden aufgebaut. Sowohl Roman Bernegger wie auch Karolin Wirthner wurden 2013 bzw. 2016 bereits mit dem Unternehmerpreis «Goldener Cäsar» ausgezeichnet.

Die Bewegung «Demokratisches Goms» stellt klare Forderungen an die neue Gemeinde, darunter eine frühzeitige und offene Information der Bürger in allen Gemeindeangelegenheiten. Wichtige Entscheide seien im Rahmen von schriftlichen Urnenabstimmungen zu fällen, da absehbar nicht alle dazu kämen, auswärts an Urversammlungen teilzunehmen. Die neue Gemeinde Goms müsse zudem in allen Dörfern zwischen Geschinen und Niederwald ein Mindestangebot an Präsenz und bürgernahen Dienstleistungen gewährleisten. Der Service public dürfe im Zuge der Fusion nicht unter die Räder kommen.

pd/map

19. September 2016, 11:14

Artikel teilen