Der EHC Visp ist in Feierlaune - Jubiläumsparty steigt

Am kommenden Wochenende feiert der EHC Visp seinen 75. Geburtstag mit einer Riesenparty. Ein grosses Festgelände rund um die Litternahalle lädt die Fans zum Feiern ein.

Gefeiert wird zwischen Freitag und Sonntag. Höhepunkt bilden die beiden Gala-Spiele vom Samstag: das Legendenspiel, unter anderem mit Alex Kovalev, Kevin Lötscher, Stefan Ketola oder Gaby Taccoz, startet um 14.00 Uhr statt. Um 17.00 Uhr empfängt die 1. Mannschaft dann die SCL Tigers von Scott Beattie. Ein Kombi-Ticket für beide Spiele gibt es für CHF 20.00 (Kinder/Studenten CHF 10.00). Sitzplätze sind für CHF 40.00 ebenfalls im Verkauf - Abos sind nicht gültig. Alle anderen Feierlichkeiten rund um der Litternahalle sind kostenlos.

Ausserdem erwarten die Besucher zahlreiche Aktivitäten, wie der Verein in einer Mitteilung informiert. Dies hauptsächlich im musikalischen Bereich, unter anderem mit «Chue Lee», «DJ Da-Nos» sowie «Flava & Stevenson». Auch ein Kinderdorf ist speziell für die jüngeren Semester erbaut worden. Der Festbetrieb schliesst am Freitag und Samstag um 1.00 Uhr morgens – in der Curlinghalle um 2.00 Uhr. Verschiedene Aktivitäten sind auch im Nachwuchsbereich geplant. So etwa ein Skateathon am Samstagmorgen und die Postfinance Trophy am Sonntagmorgen.

Am Sonntag findet zudem das allererste offizielle Spiel in der Walliser Eishockey-Geschichte statt, an welchem eine kantonale Auswahl antritt. Die Elite Junioren starten um 17.00 Uhr ihre Saison gegen Thurgau Young Lions. Weiter findet ein Podiumsgespräch mit folgenden Personen statt (auf Einladung – 600 geladene Gäste): Patrick Fischer (Nationaltrainer), Alex Kovalev (Eishockeylegende, Sportchef EHC Visp), Marc Lüthi (CEO SC Bern), Marc Furrer (Präsident SIHF), Niklaus Furger (Präsident von Visp), Gabriel Taccoz (ehemaliger Spieler des EHC Visp) und Sébastien Pico (CEO der EHC Visp Sport AG).

01. September 2016, 20:22

