«Die Zukunft liegt in unseren Händen»

Tradition | Acht Jungbürger am Neujahrsempfang in Ausserberg

Am Dreikönigstag fanden sich zahlreiche Bürger anlässlich des traditionellen Neujahresempfangs in der neu sanierten Mehrzweckhalle in Ausserberg ein. Musikalisch begleitet wurde der Anlass durch den Musikverein MG Alpenglühn. Durch den Abend führte Gemeinderätin Kerstin Knubel-Theler.

Gemeindepräsident Theo Schmid machte in seiner Neujahrsansprache klar, dass die Zukunft in den Händen aller Ausserbergerinnen und Ausserberger liege. Er habe in seinem ersten Amtsjahr gemerkt, dass das Dorf lebe. 2017 jagte ein Anlass den nächsten. Vor der Leistung und Mithilfe der Bevölkerung zog der Präsident den Hut.

Jungbürger mit Charme und zahlreiche Ehrungen

Die Milleniumsbabys, wie sich die 2000er Jungbürgerinnen und Jungbürger stolz nannten, trumpften mit einer Präsentation voller Charme auf, in der sie sich selbst vorstellten. In Hinblick auf das, was mit dem neuen Lebensabschnitt kommen würde, erinnerte der Präsident die acht Empfänger des Bürgerbriefes daran, dass mit der Volljährigkeit neben Rechten auch Pflichten einhergehen würden.

Ebenfalls Sache der Gemeinde waren die Begrüssung der Neuzuzüger und die Ehrungen aussergewöhnlicher Leistungen im Dienste der Gemeinde. Nach der Begrüssung der Neuzuzüger durch Gemeinde- und Grossrat Manfred Schmid konnten mit siebzehn Personen die Mehrzahl der neuen Bürger von Ausserberg das Willkommensgeschenk persönlich entgegennehmen.

Nebst den neuen Mitbürgern von Ausserberg wurde auch ein knappes Dutzend Personen geehrt, die im Dienste der Gemeinde langjährige Tätigkeiten ausgeführt hatten. Unter anderem wurde hier das OK «150 Jahre Pfarrei», welches das Event-Jahr 2017 dominierte, durch Vizepräsident Leo Theler für die Anlässe im Zusammenhang mit dem Jubiläum der Pfarrei geehrt.

Die Jüngsten und die Ältesten

Unerlässlich für die Gemeinde Ausserberg, sowie für das kulturelle Bewusstsein des Dorfes, ist nach wie vor die Kulturkommission, welche den Neujahresempfang jeweils aktiv mitgestaltet. Herausgehoben hat die Kommission Bürgerinnen und Bürger mit aussergewöhnlichen Verdiensten in der Öffentlichkeit und Jubilare.

So befanden sich beispielsweise die jüngsten sowie die ältesten Bürger der Gemeinde oder diejenigen mit Hochzeitsjubiläen auf der Bühne. Nach dem Ausblick 2018 durch Gemeinderat Ueli Lauber und dem Abschluss durch die Moderatorin Kerstin Knubel-Theler ging man über in den gemütlichen Teil. Für die Verpflegung sorgte der heimische Verein «Chochleffja».

pd/map

08. Januar 2018, 20:27

