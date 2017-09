Bildung | Diplomfeier an der Fernfachhochschule Schweiz

An der Abschlussfeier der Fernfachhochschule Schweiz (FFHS) haben am Samstagnachmittag in Brig 250 Absolventinnen und Absolventen ihr Diplom erhalten – darunter gut ein Dutzend aus dem Wallis.

Laut Angaben der FFHS haben 172 Absolventen aus der gesamten deutschsprachigen Schweiz ein Bachelorstudium (BSc) in Betriebsökonomie, Informatik, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen, dreizehn Personen ein Masterstudium (MSc) in Betriebsökonomie. 65 Personen nahmen zudem ihre Diplome für eine Weiterbildung in Empfang, darunter auch erstmals Absolventen des neuen Weiterbildungsmasters MAS Web4Business. Unter den Diplomanden befinden sich 15 Studierende aus dem Kanton Wallis.

Die Feier war auch für Michael Zurwerra eine Premiere, zum ersten Mal konnte er in seiner Funktion als Rektor der Fernfachhochschule die Diplome überreichen. In seiner Rede hob er das anspruchsvolle Studium hervor, dass die Studierenden neben Beruf, Familie oder dem Spitzensport bewältigen. Wenn man ein so grosses Ziel erreicht habe, müsse man sich vergegenwärtigen, zu wie viel man zu leisten im Stande sei. «Sie können alles schaffen!», rief Zurwerra den Absolventen zu.

Auch der Walliser Bildungsdirektor Christophe Darbellay zeigte sich von der Beharrlichkeit und der Selbstdisziplin der Studierenden begeistert – ebenso vom Fernstudium als Bildungsmodell der Zukunft. Auch wenn viele ob dieser Vision wohl die Nase rümpfen werden, so Darbellay, «aber eines Tages wird es fast keine Präsenz-Hochschulen mehr geben.» Das Bedürfnis, unabhängig von Ort und Zeit studieren zu können, werde im Zuge der Digitalisierung steigen, ist Darbellay überzeugt. Der Kanton Wallis werde sich auch in Zukunft für die Fernstudien einsetzten.

Die Euphorie ist nicht unbegründet: Vor 19 Jahren startete FFHS-Gründer Prof. Dr. Kurt Gründwald mit 17 Studierenden. Seit diesem Herbstsemester verbucht die Schule mit insgesamt 2079 Studierenden ein neues Rekordhoch. Nach eigenen Angaben kann die FFHS so allein im Vorjahresvergleich einen Zuwachs von elf Prozent ausweisen.

16. September 2017, 15:19

