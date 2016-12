Drei Verletzte und ein Toter nach Messerattacke

Zahlreiche Fahrzeuge der Kantonspolizei, ein Helikopter und ein Spürhund sind heute morgen in Brämis zum Einsatz gekommen. Bei einer Attacke gab es drei Verletzte und ein Toter.

Am Sonntag kurz vor 9:00Uhr, meldete sich eine Frau um die 70 Jahre mit Schnittverletzungen beim Notfall des Spitals in Sitten, teilt die Kantonspolizei in einer Mitteilung am Abend mit.

Gestützt auf die Äusserungen der verletzten Frau begab sich die Kantonspolizei nach Brämis, Chemin de Longborgne. Hier traf sie auf weitere Personen mit Schnittverletzungen. Dabei handelte sich um zwei Männer im Alter von 70 und 40 Jahren. Der schwer verletzte 40-jährige wurde mit einem Helikopter ins Spital von Sitten transportiert.

Im Anschluss erstellte die Kantonspolizei in Zusammenarbeit mit der Gemeindepolizei von Sitten ein umfangreiches Absperrdispositiv. Anlässlich der Nachsuche in der gesicherten Zone wurde um 15:30 im Bachbett der Borgne ein lebloser Mann entdeckt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt war, da er mit dem schwer verletzten 40-jährigen Mann verwandt ist.

Kein Hinweis deutet darauf hin, dass die Tat einen religiösen Hintergrund hat.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Personen, die sachdienliche Hinweise machen können, sind gebeten sich bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei, Tel. 27 326 56 56 zu melden.

noa

25. Dezember 2016, 20:53

