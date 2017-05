Ein Freudentag für das ganze Oberwallis

Die "first family" des Wallis (v. links): Diego, Silvia, Michelle und Simon Wellig freuen sich über den Festtag. Foto: Walliser Bote

Auch Ständerat Jean-René Fournier ist am Empfang des Walliser Grossratspräsidenten in Naters anwesend. Foto: Walliser Bote

Alt CSPO-Präsident Valentin Cina mit dem neuen Grossratspräsidenten Diego Wellig beim offiziellen Empfang in Naters. Foto: Walliser Bote

Grosser Empfang in Naters: Landeshauptmann Diego Wellig mit alt Grossratspräsident Caesar Jäger. Foto: Walliser Bote

Einmarsch in Naters anlässlich des offiziellen Empfangs des neuen Landeshauptmanns. . Foto: Walliser Bote

Einmarsch in Naters anlässlich des offiziellen Empfangs des neuen Landeshauptmanns. Foto: Walliser Bote

Einmarsch in Naters: Grossratsdelegation des Bezirks Westlich Raron. Foto: Walliser Bote

Einmarsch in Naters: Grossratsdelegation des Bezirks Visp. Foto: Walliser Bote

Einmarsch in Naters anlässlich des offiziellen Empfangs des neuen Landeshauptmanns: Grossratspräsident Diego Wellig unterwegs vom WNF-Gebäude zum Zentrum Missione. Foto: Walliser Bote

Diego Wellig hat seine erste Sessionswoche als frischgebackener Landeshauptmann höchst erfolgreich gemeistert. Die heutige Sitzung des Grossrats war nur von kurzer Dauer. Dafür dürfte sich der Nachmittag und Abend umso mehr in die Länge ziehen. Denn ab 14.00 Uhr steigt in Naters ein Fest, das den Teilnehmern unvergesslich in Erinnerung bleibt.

Gegen 11.00 Uhr war Schluss heute im Plenarsaal des Grossen Rates. Das Parlament nahm Kentniss von den Berichten über das Justizwesen, die Staatsanwaltschaft und den Datenschutz und genehmigte die von der Regierung vorgeschlagene Neuverteilung der Departemente.

Und dann ging sie bereits los, die Feier. Remo Salzmann, langjähriger politischer Wegbegleiter des Natischers gratulierte noch im Grossratssaal dem neuen Landeshauptmann. „Ich wünsche Dir und dem Parlament und der Regierung, dass am Ende der Legislatur sämtliche Gipfel erfolgreich bestiegen werden konnten“.

Angeführt von einer Weiblin schritt Landeshauptmann Wellig in Begleitung seiner Frau Silvia und den beiden Kindern Michelle und Simon aus dem Plenarsaal hinaus auf den Platz auf dem Grand Pont, wo bereits die Ehrengarde der Kantonspolizei ihm zu Ehren aufspielte. Nebst einigen Märschen wurde selbstverständlich auch die Walliser Hymne intoniert.

Anschliessend lud die Stadt Sitten gemeinsam mit der Gemeinde Naters auf dem Platz vor dem Grossratsgebäude zum Apero. Dort nahm Wellig unzählige Gratulationen von Vertretern aus Politik, Kirche und Wirtschaft entgegen und schüttelte so manche Hand. Es war aber nur der offizielle Auftakt von einer ganzen Reihe von Festivitäten. Heute um 14.00 Uhr findet der grosse Empfang im World Nature Forum in Naters statt. Ab 15.00 Uhr erfolgt der grosse Umzug durch das festlich herausgeputzte Dorf bis hin zum Zentrum Missione, wo die geladene Festgemeinschaft bei Speis und Trank feiert. Ab 19.30 Uhr findet für die gesamte Bevölkerung ein reichhaltiges Apero beim FO-Areal samt Raclette à discretion statt. Das Volksfest wird mit musikalischen Einlagen der Tambouren- und Pfeifer von Naters und Mund sowie der MG „Belalp“ und „Bryscheralp“ verschönert. Und auch Z’Hansrüedi spielt auf und sorgt damit endgültig für Volksfeststimmung.

wek / hbi

12. Mai 2017, 12:59

