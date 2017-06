Die EnBAG konnte ihren Aktionären an der Generalversammlung vom Freitagabend in Bitsch ein erfreuliches Ergebnis präsentieren. Mit der Neubestellung von sechs Verwaltungsratsmandaten und der Bestätigung von vier bestehenden stand eine grosse Veränderung im Verwaltungsrat an.

Renato Kronig, EnBAG-Verwaltungsratspräsident, sieht das politische Umfeld trotz der zwischenzeitlich durch das Volk angenommenen Energiestrategie nach wie vor für sehr bewegt. «Die Marschrichtung ist zwar etwas klarer, ändert aber immer noch häufig. Dies zeigen die laufenden Diskussionen um die Unterstützung der Wasserkraft und die Thematik der Wasserzinsen», hält Kronig fest. Gleichzeitig drängen neue Technologien und Mitbewerber auf den Markt.

Global denken – lokal handeln

Diese Situation verlangt von den Netzbetreibern eine weit vorausschauende Haltung. «Wollen wir zukünftig erfolgreich sein, sind wir angehalten global zu denken. Dabei dürfen wir das lokale Handeln aber nicht ausser Acht lassen», ist Kronig überzeugt.

Gemäss Hans-Peter Burgener, Direktor, wird neben dem Kerngeschäft von Stromproduktion und -verteilung fleissig an der Zukunft gearbeitet. In Naters wird mit dem Sportplatzweg ein weiteres Anergienetz gebaut. Mit dem Einsatz eines eigenen Batteriespeichers sammelt die EnBAG Erfahrungen im Bereich der dezentralen Speicherung. Das neue Kundenportal verschafft den EnBAG-Kunden einen einfachen Überblick über ihren Stromverbrauch und -rechnungen.

Neu bietet die EnBAG auch Ladelösungen für daheim und unterwegs an. «Mit unseren Lösungen wollen wir unseren Kunden das Leben erleichtern und ihnen beratend zur Seite stehen», so Burgener. Gleichzeitig konnte die EnBAG mit den regionalen Bergbahnen eine starke Partnerschaft etablieren. «Die regionale Zusammenarbeit wird in einem ständig härter werden Umfeld immer wichtiger», ist Burgener überzeugt.

Umfassende Erneuerung des Verwaltungsrats

Die Generalversammlung selbst stand im Zeichen einer grossen Erneuerung im Verwaltungsrat. Mit Martin Bittel, Urban Eyer, Franz Ruppen und Armin Zeiter wurden gleich vier neue Gemeindevertreter bestätigt. Markus Aeschbach und Beat Britsch wurden als Vertreter der Privataktionäre in den Verwaltungsrat gewählt. Ebenfalls bestätigt für eine Amtszeit von vier Jahren wurden die Mandate von Renato Kronig, Paul Fux, Stefan Schwestermann und Louis Ursprung. Renato Kronig bedankte sich bei den abtretenden Verwaltungsräten, Martin Bodenmann, Manfred Holzer, Anton Karlen, Stefan Luggen, Beat Mutter und Dr. Charles-Alfred Simon für die Zusammenarbeit und den unermüdlichen Einsatz für die EnBAG-Gruppe.

Gutes Ergebnis

Matthias Imboden, Leiter Finanzen u. Dienste, durfte erneut ein gutes Ergebnis präsentieren. Der Reingewinn der EnBAG-Gruppe von 2,2 Mio. Franken liegt ca. 10 Prozent über demjenigen des vergangenen Jahres. Die Gruppe weist einen Betriebsertrag von rund 43 Mio. Franken aus. Positiv beeinflusst wurde dieser insbesondere durch die Inbetriebnahme der neuen KEV-Werke. Insgesamt investierte die EnBAG-Gruppe 7,9 Mio. Franken in neue Anlagen. Die guten Konditionen beim Stromeinkauf konnte die EnBAG erneut ihren Kunden weitergeben.

pd / zen

02. Juni 2017, 20:20

