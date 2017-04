Erneut frostige Nacht

In der vergangenen Nacht, die weitgehend klar verlief, wurde im Flachland verbreitet Bodenfrost registriert, in Muldenlagen sank auch die Lufttemperatur auf 2 Metern Höhe teils deutlich unter den Gefrierpunkt.

Die letzte Nacht war zwar nicht ganz so kalt wie die Nächte der letzten Woche, dennoch gab es verbreitet Bodenfrost (gemessen 5 Zentimeter über Boden) und in Muldenlagen auch Hüttenfrost (gemessen auf 2 Metern). In der Region von Visp wurde die sechst tiefste Temperatur der Nacht gemessen, diese betrug -4.9 Grad. In Sitten wurden gerade mal -1 Grad gemessen.

Der heutige Tag verspricht aber viel Sonnenschein und am Nachmittag 18 bis 20 Grad, in den Alpentälern wird es zudem föhnig. Aber bereits morgen Dienstag wendet sich das Blatt. Ein Tiefdruckgebiet bei Skandinavien bringt verbreitet und wiederholten Niederschlag sowie stark rückläufige Temperaturen. So werden am Mittwoch gerade noch etwa 10 Grad tagsüber erreicht, Schnee- oder Schneeregen bis ins Flachland ist zeitweise möglich. Auch am Donnerstag und Freitag hält das kalte Aprilwetter mit Schnee- und Graupelschauern bis in tiefe Lagen an.

pd/noa

24. April 2017, 12:30

