Feierliche Einsetzung der neuen Gemeinderäte

Neujahrsempfang | Gemeinde Lalden in Feierlaune

In Zusammenarbeit mit der Kulturkommission hat die Gemeindeverwaltung der Laldner Dorfbevölkerung sowie den anwesenden Gästen am vergangenen Sonntag einen festlichen Neujahrsempfang bereitet. Der scheidende Gemeindevizepräsident Urs Heinzmann führte in seiner Funktion als Kulturkommissionspräsident ein letztes Mal durch den Abend.

Artikel zum Thema Eine markante Verbesserung für Brigerbad und Lalden

Für Gemeindepräsident Georges Schnydrig standen in der Neujahrsansprache die Einsetzung der neuen Gemeinderäte sowie die Verabschiedung der scheidenden Gemeinderatsmitglieder im Mittelpunkt. Schnydrig dankte dem abtretenden Gemeindevizepräsidenten Urs Heinzmann sowie den Gemeinderäten Martin Heynen und Barbara Wyer-Karlen für ihre Bereitschaft, dass diese während ihren Amtsperioden die jeweiligen Arbeiten und Projekte aktiv betreut haben. In diesen Dank wurden auch der Richter und Vizerichter sowie die scheidende Vizerichterin mit einbezogen.

Die neuen Gemeinderäte Ines Tolic-Wyer, Claudio Truffer und Mike Hutter begrüsste Georges Schnydrig mit dem Wunsch, dass sich die Fülle von verschiedenen Meinungen und Ideen im Gemeinderat weiterhin kreuzen und diese nach sorgfältigem Abwägen in eine möglichst gleiche Richtung weiterentwickelt werden. Zusammen mit dem neugewählten Gemeindevizepräsidenten Gariel Ritz sollen die Gemeinderäte möglichst rasch in ihre Ressorts sowie in die laufenden Projekte eingeführt werden.

Die kommenden Aufgaben der Gemeinderäte in Lalden skizzierte der Schnydrig mit der Umsetzung des neuen Dienstleistungszentrums, der Bearbeitung des Raumplanungsgesetztes, der Weiterverfolgung der 2. Etappe der Trinkwasserversorgung eingebunden in einen regionalen Wasserverbund sowie mit der Umsetzung des Glasfaserprojektes, der weiteren Betreuung des Rhoneprojektes R3 und der Integralmelioration. Ein kritisches Auge richtete der Gemeindepräsident auf die im Februar anstehende Abstimmung zum neuen Steuergesetz.

Schliesslich überreichte Schnydrig den Bürgerbrief an neun Jungbürgerinnen und Jungbürger. Als Jungbürgerin sprach Carina Walker zu den Anwesenden und bedankte sich bei den Eltern für ihre bisherige Unterstützung. Urs Heinzmann durfte im Namen der Kulturkommission verschiedene Ehrungen für die Leistungen im musikalischen und sportlichen Bereich, in Kultur und Gesellschaft vornehmen. Ferner wurden verschiedene Jubilare für die Treue zu ihren Vereinen geehrt und die Mitglieder der Schulkommission verabschiedet.

pd / pan

04. Januar 2017, 10:43

Artikel teilen