Franziska Biner folgt auf Anton Andenmatten

Die 31jährige Zermatterin Franziska Biner ist neue Parteipräsidentin der CVPO. Die "Schwarzen" setzen auf eine junge Frau, mit noch wenig politischer Erfahrung.

Der 65jährige Visper Anton Andenmatten war seit dem 23. April 2009 Parteipräsident der CVPO, der grössten Oberwalliser Partei. Es ist also ein Generationenwechsel. Biner sei zwar jung, aber sehr engagiert, ist Andenmatten von seiner Nachfolgerin überzeugt: «Als Suppleantin kann sie seit Beginn dieser Legislatur wichtige Erfahrungen auf dem politischen Parkett sammeln. Wir haben eine sehr gute Lösung gefunden." Franziska Biner ist beruflich als Architektin tätig. Politisch ist sie ein noch mehr oder weniger unbeschriebenes Blatt. Erst 2017 wurde sie als Suppleantin ins Walliser Parlament gewählt. Biner hat den Vorteil, dass ihr bis zum nächsten wichtigen Wahltermin (die Wahlen in den Verfassungsrat im Herbst 2018 einmal ausgenommen) noch 18 Monate Zeit bleiben.

Biner hat Respekt vor der neuen Herausforderung, aber keine Angst: «Ich bin ja nicht alleine, kann im Präsidium mit einem erfahrenen Team zusammenarbeiten und die Probleme gemeinsam besprechen und lösen.» Natürlich werde der Anfang schwierig sein. Aber grosse Sorgen darüber mache sie sich nicht, denn auch beruflich müsse sie als Architektin und Bauleiterin Verantwortung übernehmen. In einer ersten Phase will sie, dass die Parteibasis ihre neue Präsidentin richtig kennen lernt. «Die Menschen sollen dabei spüren, dass wir in der CVPO eine gute Politik machen, für Alt und Jung.»

Mit Ständerat Beat Rieder und Grossratssuppleant Mischa Imboden gibt es in der CVPO künftig zwei Vizepräsidenten. Weiter gehören Fraktionschef Philipp Matthias Bregy, Aron Pfammatter (Kommunikation), Joel Fischer (Marketing) und Hanny Summermatter (Sekretariat) dem Parteiausschuss an.

28. März 2018

