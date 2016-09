Naters fordert Zebrastreifen auf der Belalpstrasse zurück

Die Entfernung der Fussgängerstreifen auf der Belalpstrasse in Naters durch den Kanton sorgt für grossen Unmut bei der Natischer Bevölkerung. Die Gemeinde Naters fordert vom Kanton deshalb unverzügliche Massnahmen.

Zurzeit ist der Kanton daran, auf sämtlichen Kantonsstrassen die Fussgängerstreifen, welche nicht den Normen entsprechen, zu entfernen. So wurden in der vergangenen Woche auch solche in der Belalpstrasse in Naters entfernt.

Die Gemeinde Naters war über die Überprüfung informiert, zeigt sich jedoch über die Entfernung und insbesondere deren Zeitpunkt irritiert, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde Naters vom Dienstagabend.

Gemeindepräsident Holzer Manfred und Polizeipräsident Bregy Philipp Matthias hätten aus diesem Grund am vergangenen Freitag unverzüglich bei der zuständigen Dienststelle für Verkehr, Bau und Umwelt (DVBU) interveniert.

In der Zwischenzeit haben die Verantwortlichen des Kantons die neu geltende Zone 30 in der Belalpstrasse provisorisch signalisiert. Als weitere Sofortmassnahme wird die Gemeindepolizei die Präsenz während den Schul- und Kirchgangzeiten bis auf Weiteres erhöhen.

Im Rahmen einer Ortsschau zusammen mit der zuständigen kantonalen Dienststelle anfangs nächster Woche wird die aktuelle Situation analysiert. «Aus Sicht der Gemeinde Naters ist die Zone 30 unverzüglich besser zu signalisieren. Dies wurde seitens der kantonalen Dienststelle bereits zugesichert», heisst in der Mitteilung.

In einer Tempo-30-Zone haben die Fahrzeuge Vortritt, müssen jedoch gegenüber den anderen Verkehrsteilnehmern und insbesondere den Fussgängern die nötige Rücksicht wahren. Die Folge daraus ist, dass von Ausnahmen abgesehen, sämtliche Fussgängerstreifen aufzuheben sind. Ausnahmen betreffen laut den gesetzlichen Vorgaben besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger, namentlich bei Schulen und Heimen.

«Aus diesem Grund ist die Gemeinde Naters der Ansicht, dass zumindest die Hauptquerungen der Belalpstrasse diese Anforderungen erfüllen und die Markierungen der Fussgängerstreifen wiederum anzubringen sind», heisst es weiter.

Gleichzeitig prüft der Gemeinderat im Weiteren die Einsetzung einer Kommission mit Vertretern des Gemeinderats, der Schulbehörden und Eltern, um alternative Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit auf den Schulwegen zu überprüfen.

13. September 2016, 18:34

