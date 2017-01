Gallische Festspiele auf dem Rosswald

Am 1. Januar 2017 hat auf dem Rosswald die alljährliche Shownacht das Geschehen dominiert. Zahlreiche Gäste und auch eine grosse Anzahl an Besucherinnen und Besuchern aus dem Rhonetal verfolgten die Story «Asterix und Obelix bei den Rosswaldern» live vor Ort verfolgt.

Erneut erfolgte auf dem Rosswald der feierliche Auftakt zum neuen Jahr am 1. Januar, an welchem die Shownacht mit vielen Darbietungen und Showelementen die Zuschauerinnen und Zuschauer in ihren Bann zu ziehen vermochte. Die Schweizer Ski- und Snowboardschule Rosswald und das OK hatten für dieses Jahr eine Geschichte rund um die gallischen Rebellen Asterix und Obelix geschrieben, welche als Drehbuch für die vielen Darstellerinnen und Darsteller diente.

Dabei strandeten die tapferen Gallier in Begleitung von Kleopatra auf dem Rosswald, fernab von ihrem kleinen Dorf. Dieses wurde mit einem Licht auf dem 2657 Meter hohen Folluhorn symbolisiert und überstrahlte das halbe Wallis. In der 50-minütigen Story kamen die unterschiedlichsten Showacts zum Zuge. Zusätzlich vermochte eine neue Lasershow die Anwesenden zu verzaubern. Wem es trotz den heissen Showeinlagen kalt wurde, durfte sich mit dem warmen Zaubertrank vom Druiden Miraculix aufwärmen, den er direkt vor Ort anrührte.

Der Einsatz der Rosswald Bahnen AG, der Skischule Rosswald und des OK und die technische Beschneiungsanlage ermöglichte auch dieses Jahr trotz geringem Schneefall einen gut besuchten Winterevent. Dank den Bemühungen der Gemeinde Termen und der Feuerwehr Brigerberg, welche eine Brandwache eingerichtet hat, konnten auch die pyrotechnischen Effekte eingesetzt und das Feuerwerk geschossen werden. Die Rosswald Bahnen boten Extrafahrten aus dem Tal an. Gemäss ersten Zahlen lohnte sich der Aufwand: Ein neuer Besucherrekord an Personen, die ausschliesslich für die Shownacht angereist sind, konnte verzeichnet werden.

pd / pmo

03. Januar 2017, 08:21

