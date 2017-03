Flüchtlinge nutzen immer gefährlichere Routen

Auf ihrer Flucht nutzen Flüchtlinge immer gefährlichere Routen. Am Montag starb ein Mann aus Mali im Tessin beim Versuch, auf dem Dach eines Regionalzugs aus Italien in die Schweiz zu reisen. Auch auf der Simplon-Lötschberg-Linie versuchen Flüchtlinge auf gefährlichen Wegen in die Schweiz zu gelangen.

Nachdem die Kontrollen in Personen- und Nachtzügen verstärkt wurden, benutzten Flüchtlinge vermehrt Güter- und Lastwagenzüge der Rollenden Autobahn. Die Grenzwacht führte deshalb in den letzten Wochen gehäuft Kontrollen auf Güterzügen durch.

Auch Züge der Rollenden Autobahn standen im Fokus der Kontrollen. Denn wiederholt sprangen Flüchtlinge in Domodossola (I) und Iselle (I) auf die langsam fahrenden Züge auf und versteckten sich unter den Sattelschleppern.

David Marquis von der Eidgenössischen Zollverwaltung bestätigt gegenüber «SonntagsBlick»: «Das Grenzwachtkorps hat im Rahmen seiner Kontrolltätigkeit auf den Güterzügen und der Rollenden Landstrasse seit Anfang Dezember rund 40 Personen festgestellt, welche versucht haben, mit diesem Verkehrsmittel in oder durch die Schweiz zu gelangen.»

Diese Beispiele zeigen: Ein gewisser Migrationsdruck an der Grenze ist selbst in den Wintermonaten vorhanden. Das untermauern auch Zahlen. Allein im Tessin registrierte die Grenzwacht im Dezember 2784 illegale Einreisen, in der Grenzwachtregion V (zu der Freiburg, Waadt und das Wallis gehören) waren es 543. Auch hier kamen die Zahlen der Wintermonate nicht an den Oktober-Rekord (813) heran, blieben allerdings relativ hoch.

05. März 2017, 08:00

