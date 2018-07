Geiger hat sich einen Traum erfüllt

Raoul Geiger, Gleitschirmpilot mit berühmten Vorfahren und Inhaber einer Flugschule, hat sich gestern einen grossen Traum erfüllt. Er hat die Alpen von Ried-Brig aus nach Domodossola in einem Leichtflugzeug überflogen.

Geigers Traum war es seit längerem gewesen, die Alpen auf derselben Route wie einst Geo Chavez zu überfliegen. Also mit Start und Landung an den selben Orten wie eines seiner grossen Vorbilder. Doch statt wie Chavez 1910 in einer Bleriot, war es bei Geigers Überquerung ein Hightech-Fluggerät aus Karbon. Die Batterie reichte, um rund 800 Höhenmeter zu überwinden. Danach ging es mit Thermik weiter.

Der Start war gegen 13.30 Uhr in Ried-Brig erfolgt und der Flug dauerte knappe eineinhalb Stunden. Geiger war nach erfolgter Landung in Italien im Kreise seiner Familie sehr zufrieden mit dem geglückten Abenteuer. Als nächstes plant er eine Gletscherlandung im Leichtflugzeug in Gedenken an seinen Grossvater.

05. Juli 2018, 07:30

