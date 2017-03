Gemeinde Brig will «Spycher» bald wieder öffnen

Seit einer Woche ist der Spycher in Brig wegen Rechtsunsicherheiten geschlossen. Die Gemeinde will dies schnellst möglich ändern.

Der Stadtrat habe sich an der Sitzung vom Dienstag eingehend mit den Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Betriebsbewilligung für das Restaurant Spycher befasst, heisst es in einer Mitteilung am Mittwoch. «Wir teilen die Meinung des Ressorts Öffentliche Sicherheit, wonach die Beschwerde gegen die erteilte Bewilligung, die beim Staatsrat eingereicht wurde, unzulässig ist», so die Gemeindeverwaltung. Bereits anfangs Februar hat die Gemeinde beim Staat interveniert. «Damit dürfte zeitnah über die definitive Öffnung des Betriebs entschieden werden. Der Stadtrat hofft auf eine baldige Klärung der bedauerlicherweise eingetretenen Rechtsunsicherheit.»

pd/noa

01. März 2017, 11:35

